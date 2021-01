Aquael versa garden : l’hydroponie facile, test et avis

Vient parfois l’envie d’aller au-delà de l’aquariophilie en complétant un aquarium avec des plantes d’intérieur. Cette plantation sans les substrats habituels des plantes d’intérieur s’appelle l’hydroponie. L’association d’un aquarium avec des plantes d’intérieurs est un système vertueux : les déjections des poissons alimentent les plantes en nutriments, tandis que le système d’irrigation et les plantes filtrent l’eau de façon complète. Il existe alors plusieurs solutions, allant de la plante posée directement dans l’eau au mur végétal fait maison. Mais il existe peu de solutions toutes faites sur le marché pour les moins bricoleurs.

J’ai testé pour vous le mur végétal Aquael versa garden hydroponic plus, qui permet d’ajouter un mur végétal à un aquarium. Devant l’apparente simplicité du produit, il est important de bien réfléchir à la façon dont vous souhaitez installer ce mur.

Alors, que vaut le Versa garden hydroponic plus ?

Avertissement sur la fixation

Avant de commencer à parler de la qualité du mur végétal, il est important de faire un point sur son installation. En effet, la boîte n’est vraiment par limpide sur la façon dont le mur doit être fixé. Il est notamment présenté au-dessus d’un aquarium, ce qui est trompeur : le Versa garden hydroponic plus ne peut pas être posé sur l’aquarium. Il est prévu pour être fixé à un mur.

Il est ainsi possible de l’installer des façons suivantes :

Fixé à un mur comme prévu initialement, à l’aide des crochets fournis. Il faudra au minimum 4 trous.

Si votre aquarium est contre un mur mais que vous ne voulez pas y percer de trous, il faudra fixer le Versa garden à une planche ou à deux tasseaux de bois qui seront calés entre l’aquarium et le mur.

Si votre aquarium n’est pas contre un mur, il faudra ruser en vissant deux planches l’une contre l’autre de façon à former un angle. Une planche sera placée sous l’aquarium, tandis que la seconde sera contre la face arrière de l’aquarium et permettra de fixer le Versa garden.

Attention : si vous prévoyez de placer le Versa garden bien au-dessus de l’aquarium, il faudra prévoir un tuyau de taille 16/22 de la longueur désirée pour rediriger l’eau vers l’aquarium.

Autrement dit, prévoyez un peu de bricolage ! Pour ce qui est de l’installation du mur, je vous détaille toutes les étapes un peu plus loin.

Emballage

Emballage du Aquael versa garden hydroponic plus

L’emballage détaille le contenu du Versa garden hydroponic plus, mais je lui fais le reproche de ne pas indiquer comment se fixe le mur. On a l’impression à l’image qu’il est simplement posé sur la cuve, ce qui n’est pas possible. La présentation est très inadaptée, étant donné qu’il n’est même pas mentionné qu’il faut percer un mur…

A l’intérieur du carton, les différents éléments sont accumulés les uns sur les autres, et non calés. Même si aucun accessoire n’est fragile, un transport rude pourra percer le carton ou endommager les pots.

Je soupçonne les équipes d’Aquael d’être adeptes de rébus. Sinon comment expliquer les pictogrammes qui sont sur l’emballage, et la notice d’installation sans aucun mot ?. La preuve par l’image.

Un fan de rébus se cacherait-il derrière cet emballage ?

Les équipements

Le Versa garden hydroponic plus contient tout le nécessaire pour faire pousser des plantes :

Trois rangées de trois cache-pots, pour un total de 9 cache-pots, avec 9 pots qui doivent être placés à l’intérieur.

un substrat adapté à l’hydroponie : de la roche volcanique.

L’éclairage led et son support, deux crochets.

Un filtre Aquael pat minifilter, qui permet de monter l’eau en haut du Versa garden.

Un sachet de petits accessoires : crochets et chevilles pour la fixation, tuyau…

Le kit est complet pour une installation immédiate.

Il n’y a absolument rien à ajouter à ce kit, tout est inclus. Aucun achat supplémentaire n’est donc à prévoir une fois que vous avez le Versa garden hydroponic plus, hormis le réservoir. Il peut s’agir bien évidemment d’un aquarium, ou d’une simple boîte, l’important étant de pouvoir y mettre le filtre et d’avoir un volume suffisant pour éviter une inondation en cas de coupure de courant.

Les pots et le substrat

Le système des pots est pensé pour être résistant, modulable et pratique à l’usage.

Les trois rangées de cache-pots se placent l’une sur l’autre en quinconce, et peuvent être alternées étant donné que les trois rangées sont identiques. Ils sont entièrement modulables, tant que l’eau peut continuer à circuler. Il est aussi possible de cumuler les rangées de plusieurs kits pour avoir un mur végétal plus imposant. Cependant, à ma connaissance les cache-pots ne sont pas encore en vente à l’unité.

Les pots sont plus petits, individuels et peuvent s’enlever très facilement du mur végétal. Ils sont posés penchés, ce qui permet à la fois de mieux voir les plantes, et de ne pas immerger complètement le substrat. C’est très important : le substrat doit être humide, mais pas immergé, sinon les plantes pourriront. Les pots du Versa garden aquaponic plus sont parfaitement conçus pour l’hydroponie.

Les pots sont petits et amovibles.

Le substrat fourni est également idéal pour l’hydroponie et les murs végétaux : il s’agit d’une roche volcanique, poreuse, aéré et inerte (sans nutriments pour les plantes). En hydroponie, le substrat ne sert pas à nourrir les plantes mais uniquement à leur donner un support pour s’enraciner et à leur apporter l’eau. La roche volcanique est donc un bon support.

Substrat en roche volcanique

La pompe

Le kit est fourni avec un filtre Aquael Pat minifilter qui fait office de pompe afin d’alimenter le mur végétal en eau. Pour avoir déjà utilisé ce filtre dans mes aquariums à combattants (betta splendens), je peux vous assurer qu’aquael a bien choisi le filtre. Pourquoi ?

D’abord parce que ce petit filtre cache en fait plein de fonctionnalités : fixation par ventouse ou par un crochet, fonction venturi, buse pour orienter le jet, puissance réglable… Parce qu’en plus il est silencieux. Et enfin parce que la colonne d’aspiration est entourée d’une mousse épaisse qui permet de protéger les poissons les plus fragiles (comme les alevins et combattants) et les crevettes.

Parce que rien n’est parfait, il s’encrasse rapidement et peut donc vite perdre en aspiration dans les aquariums très peuplés. C’est au final un filtre très versatile qui conviendra à la plupart des configurations.

Aquael pat minifilter : le filtre idéal

L’éclairage

Le mur végétal aquael versa garden hydroponic plus est fourni avec un éclairage led « Aquael leddy tube 10w plant » sous forme de tube, et les supports s’attachant au mur. Encore une fois, l’équipement est parfaitement adapté au mur végétal : les leds sont de couleurs différentes, certaines blanches et d’autres violettes. Ce mélange de couleurs est idéal :

Les plantes ayant besoin des composantes bleues et violettes de la lumière, les leds violettes permettent de stimuler la croissance ;

Tandis que les leds blanches permettent d’avoir un mur végétal esthétique.

D’un point de vue technique, la puissance de l’éclairage est de 1050 lumen, le spectre lumineux est de 8000 kelvin et la consommation est de 10 watt.

L’éclairage est également très bien choisi.

L’installation du Aquael versa garden hydroponic plus

Je pense qu’il est nécessaire de détailler l’installation du mur végétal. Pourquoi ? Parce que la notice est une véritable charade. Aucun mot n’est utilisé, juste une succession d’images sur un petit bout de papier… on a vu plus clair comme notice de montage.

La notice aurait été plus claire avec des mots.

Accrocher la rangée de cache-pots inférieure

sur votre mur ou autre support, notez les emplacements des deux trous. Percez, placez les chevilles puis les deux crochets. Accrochez une rangée de cache-pots.Selon vos besoins, vous pouvez boucher un des trous qui permettent à l’eau de s’écouler. Pour ça, utilisez un des morceaux de tuyau fournis et placez le sur un trou d’écoulement, dans le cache-pot. L’eau ne pourra plus y couler et sera redirigée vers le deuxième trou. Fixer les deux dernières rangée de cache-pots

Empiler les deux rangées de cache-pots en quinconce. Sur le mur, notez les emplacements des trous. Comme pour la première rangée, percez, placez les chevilles puis les crochets. Pour plus de sécurité, des crochets sont aussi prévus pour la rangée du milieu. Installer les plantes

Préparez vos plantes. Pour cela, enlevez les de leurs pots et rincez les racines à l’eau courante. Les terreaux des plantes vertes contiennent souvent des engrais, il est important de les enlever soigneusement pour ne pas polluer l’aquarium. Placez ensuite les plantes dans les pots et remplissez chaque pot avec un sac de roche volcanique. Installer l’éclairage

Placer les deux baguettes en ferrailles dans les deux trous prévus à cet effets, sur la rangée supérieure. Placez l’éclairage sur les supports. Vous pouvez brancher l’éclairage directement sur la prise pour l’allumer et l’éteindre manuellement, ou prévoir un minuteur pour que la lumière s’allume et s’éteigne à heure fixe. installer le filtre

Assemblez le filtre comme décrit dans la notice fournie. Vous pouvez le fixer soit avec les ventouses, soit avec le crochet. Bouchez la sortie du filtre avec le petit bouchon en plastique. Prenez ensuite le tuyau enroulé ; fixez un bout sur la sortie du filtre au-dessus du bouchon, et calez l’autre bout dans un des crans prévus sur le bord de la rangée supérieure. De cette façon, l’eau remontera jusqu’en haut du mur végétal. Votre mur végétal aquael versa garden hydroponic plus est prêt à être utilisé !

Remplissez votre bac, branchez le filtre et admirez.

Aquael versa garden hyroponic plus monté.